Alexia Putellas Samarreta de futbol Nike - Home

Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Ret homenatge amb estil a la llegendària carrera de l'Alexia Putellas. Aquesta samarreta d'ajust estàndard i 100 % de cotó ofereix comoditat tant per rendir al camp com per relaxar-se durant el dia a dia. Si normalment portes dissenys per a home, et recomanem que demanis la teva talla habitual. Si normalment portes roba de dona, et recomanem demanar una talla menys.
Alexia Putellas
Ret homenatge amb estil a la llegendària carrera de l'Alexia Putellas. Aquesta samarreta d'ajust estàndard i 100 % de cotó ofereix comoditat tant per rendir al camp com per relaxar-se durant el dia a dia. Si normalment portes dissenys per a home, et recomanem que demanis la teva talla habitual. Si normalment portes roba de dona, et recomanem demanar una talla menys.
5 estrelles
Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Alexia Putellas