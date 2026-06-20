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Alexia Putellas Samarreta de futbol Nike - Home - Negre

Alexia Putellas

Samarreta de futbol Nike - Home

34,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Ret homenatge amb estil a la llegendària carrera de l'Alexia Putellas. Aquesta samarreta d'ajust estàndard i 100 % de cotó ofereix comoditat tant per rendir al camp com per relaxar-se durant el dia a dia. Si normalment portes dissenys per a home, et recomanem que demanis la teva talla habitual. Si normalment portes roba de dona, et recomanem demanar una talla menys.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Ret homenatge amb estil a la llegendària carrera de l'Alexia Putellas. Aquesta samarreta d'ajust estàndard i 100 % de cotó ofereix comoditat tant per rendir al camp com per relaxar-se durant el dia a dia. Si normalment portes dissenys per a home, et recomanem que demanis la teva talla habitual. Si normalment portes roba de dona, et recomanem demanar una talla menys.

Detalls del producte

  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: JF6430-010

Talles i ajustos

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Alexia Putellas Samarreta de futbol Nike - Home

Alexia Putellas

34,99 €

Completa el look