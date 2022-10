Aquestes malles lleugeres i elàstiques et permeten córrer com l'aire. Els panells de malla a la part posterior dels genolls ofereixen ventilació i frescor en cada quilòmetre. La cintura arriba tot just sota el melic i incorpora un cordó per regular l'ajust. A més, les diverses butxaques, com ara la que hi ha al panell de canalé de la cuixa, et permeten portar a l'abast tot el que necessites per córrer.

Color mostrat: Negre/Negre

Model: DQ6685-010