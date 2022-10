Descobreix la bossa que rendeix tant com tu. La tecnologia Nike Storm-FIT resisteix les inclemències del temps, com ara el vent i la pluja, per mantenir el teu equipament sec en condicions extremes perquè puguis donar-ho tot en qualsevol estació. Aquesta motxilla està dissenyada per mantenir l'equipament organitzat i proporciona molt d'espai, des de la funda interior per al portàtil fins a la butxaca amb cremallera de la part posterior per desar-hi els objectes petits. Les corretges per a les espatlles són regulables i estan enconxades i, amb la corretja estabilitzadora al pit, mantenen la comoditat durant tot el dia.

Color mostrat: Negre/Total Orange

Model: DQ5334-010