Gaudeix d'unes sabatilles ideals per a l'aventura. La sola exterior robusta s'ha confeccionat amb un disseny que recorda les sabatilles d'escalada per oferir un look ACG clàssic dels anys 90. Com que ens fixem en els detalls, els cordons rodons són fàcils d'agafar amb guants. A més, estan confeccionades amb materials com la pell duradora, la goma adherent i el teixit semblant al neoprè per oferir l'ajust i la sensació que necessites per a la muntanya i altres activitats.

Color mostrat: Light Menta/Porpra elèctric/Tour Yellow/Negre

Model: DO9332-300