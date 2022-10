Historia de una seguidora del Liverpool: Lil C

Lil C ha après que ningú no et regala res. Si una cosa val la pena, segurament hauràs de lluitar per aconseguir-la. En el sector competitiu en què treballa, és important diversificar les teves habilitats perquè ningú no et passi al davant. També ens explica que val la pena ajudar els altres quan pots.

"Faig tres coses: primer de tot i principalment, soc una presentadora que va aprendre a fer de discjòquei perquè els programes de ràdio que feia sonessin millor. Quan era adolescent, sempre m'envoltava de gent que organitzava o anunciava festes, però amb l'única intenció de divertir-me. No m'hi implicava de manera seriosa. Després, quan estudiava, treballava en una emissora de ràdio d'estudiants i allà vaig poder accedir a un món on estava envoltada de cultura, de l'ambient estudiantil i de la vida nocturna. Sempre hi havia alguna cosa en marxa. I així van ser els meus primers passos com a presentadora".

"La música sempre ha estat una passió i una afició, però mai no me l'havia plantejat com a carrera professional. Mai havia tingut clar què volia fer o a què em volia dedicar, així que vaig acabar treballant com a A&R de manera natural".