Los aficionados del Liverpool: una familia global

Evidentment, la comunitat és molt important per a The Kop. El futbol és un esport que té la capacitat d'unir una comunitat i The Kop és una comunitat en si mateix. "Tots vivim en una mateixa ciutat i l'equip ens uneix, ja sigui per animar l'ambient a l'Anfield o per ajudar les organitzacions benèfiques de la ciutat" afegeix Chris. "Part d'aquesta feina consisteix a ajudar els bancs d'aliments locals i la comunitat d'indigents de Liverpool. Ens agrada veure'ns a nosaltres mateixos com una colla d'aficionats de futbol única i ens agrada canviar la manera de fer les coses".



La passió de Max i Chris és evident; una passió no només pel club de futbol sinó també per la ciutat, per Liverpool i per als seus habitants. Per a ells, i per a tots els membres de l'Spion Kop 1906, la ciutat i les persones que hi viuen són un tot inseparable.