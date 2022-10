Earl Jenkins

Gràcies a la feina d'Earl, s'ha construït una comunitat: ara hi ha esperança en una zona on abans només hi havia patiment. I tot això va començar amb el futbol, un esport que ni tan sols era el preferit d'Earl.

"Ni tan sols era gaire aficionat al futbol", comenta entre rialles, "només feia això per ajudar els nens i les nenes. Tot va començar perquè tenia relació amb Stanley House, un club de la mateixa zona fundat per l'exjugador de futbol Howard Gayle. Una mica més tard, vaig començar a treballar al fòrum juvenil Granby Toxteth i al Tiber FC, el nom del club en aquella època, i necessitava un espai interior per entrenar els nens durant l'hivern. Aquesta va ser la meva primera presa de contacte amb el centre juvenil Unity".

"Hi havia hagut un incident amb una arma de foc al centre feia algunes setmanes i no sabien si el tancarien. Van dir-me que crearien un consell, així que vaig dir 'perfecte, jo en vull formar part'. Vaig començar a treballar i vaig acabar sent president del Unity".

A partir d'aquell moment, Earl va començar a dedicar molt de temps a ajudar altres persones de la seva comunitat. Tot i que té una família nombrosa, Earl sempre s'ha pres molt seriosament la seva responsabilitat i la cura de totes les persones del seu voltant. Tot i que la seva carrera professional s'ha desenvolupat de manera inesperada, Earl sempre ha ajudat els més desfavorits quan altres persones no podien fer-ho.