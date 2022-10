179,99 €

La tradició no s'oblida mai. Per celebrar el 50è aniversari del primer clàssic de Nike, la dissenyadora famosa Chitose Abe afegeix la seva visió unificadora a un model de calçat icònic. Els materials nostàlgics dels anys 70, com el nylon i l'ant, et transporten al passat i es combinen amb l'amortiment Zoom Air de l'avantpeu per crear un look trencador que impulsa el disseny de Nike cap al futur. L'estètica juxtaposada de sacai (amb dues zones del turmell, dos logotips Swoosh i dues llengüetes) destaca els detalls, i l'entresola esculpida manté la forma de falca de les originals per aportar un toc experimental que fusiona el passat amb el present. Posa-te-les, desafia el pas del temps i converteix-te en el centre de totes les mirades amb les Zoom Cortez x sacai.

Codi del producte: DQ0581-100