119,99 €

Posa't les noves Dunk Low inspirades en els moviments de les masses d'aigua i deixa que la pau de les ones t'acompanyi. Els revestiments de pell texturada de color Bright Spruce i la llengüeta d'estil aquàtic representen els corrents naturals que flueixen per tot el món. La base de pell blanca fa de reforç per als revestiments d'estil oceànic i la sola exterior translúcida i ondulada aporta un toc innovador al model.

Codi del producte: DV3029-100