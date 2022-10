Les Dunk, un clàssic que ja coneixem, tornen altra vegada amb la forma i el disseny originals del model de perfil alt del 1985. El teixit texà desgastat de color Arctic Orange aporta un toc d'energia fins i tot als dies més calorosos, alhora que les vores sense acabar i les costures de contrast afegeixen un aire independent a qualsevol look. A més, l'estètica envellida de l'entresola et permet tornar a portar l'estil vintage informal al carrer. Posa-te-les i llueix-les amb comoditat allà on vagis.

Codi del producte: DV1143-800