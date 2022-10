Hem preguntat a l'endeví de Nike què et té preparat el futur, i ens ha dit que tindràs moltíssima comoditat. Les Air Max Scorpion, dissenyades a partir del concepte de càrrega de punt (és a dir, amb una gran reactivitat, una sensació fabulosa i un amortiment millorat), inauguren un nou capítol en el llibre de la màgia del calçat. Torna a consultar la bola de vidre i hi veuràs un disseny trencador que combina un teixit de xenilla supersuau amb Flyknit increïblement lleuger. A més, la part superior neutra està decorada amb tocs de color Lemon Wash per crear una estètica que fusiona la moda i l'esport; el detall final perfecte per completar el teu look fascinant.

Codi del producte: DJ4702-001