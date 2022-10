Aquestes AJ5 de perfil baix, que elevaran el teu estil, estan inspirades en la unió entre el bàsquet femení i el de carrer. L'estampat aspre de cistelles recorda l'enrenou i la creativitat espontània dels partits improvisats a les pistes més desgastades. El color Coconut Milk destaca sobre l'ant negre per aportar un gran contrast. La sola exterior semitransparent afegeix un aire atrevit, mentre que els elements reflectors de l'entresola faran que els teus canvis de direcció siguin llegendaris. Corda-te-les i posa't en marxa: no et limitis a jugar; lidera els partits.

Codi del producte: DA8016-100