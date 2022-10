Prepara't per guanyar amb el teu equip amb aquestes AJ1 d'estil universitari. Els blocs de colors clàssics i el teixit de xenilla suau al Swoosh s'inspiren en les jaquetes universitàries, i la llengüeta elàstica i el folre amb amortiment milloren el look i el tacte. A més, l'etiqueta penjant "NIKE AIR" afavoreix l'esperit d'equip i et proporciona l'estil que necessites per triomfar.

Codi del producte: DJ4891-061