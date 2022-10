Dona't un capritx i llueix el teu millor look. Aquestes sabatilles estan inspirades en l'uniforme que His Airness va portar el 1985 durant una gira d'exhibició per Itàlia (i en la seva esmaixada impressionant que va trencar el vidre del tauler de la cistella). El model combina la costura italiana amb l'estil innegable d'MJ. La pell sintètica semimat superelegant i la pell en relleu aporten un estil de passarel·la, mentre que les costures gruixudes eleven els teus conjunts per al dia a dia. Per rematar el disseny, la zona del turmell enconxada amb folre de teixit Fleece ofereix una comoditat de primera classe.

Codi del producte: DO9369-101