Mostra la teva identitat. La part superior clàssica completament blanca revela un disseny vistós quan es desgasta per retre homenatge a la comunitat LGBTQIA+. Com que tothom és diferent, el dibuix dels colors que es va creant és realment únic. Personalitza el model o deixa que vagi canviant amb el desgast natural. Sigui com sigui, mantindràs la comoditat amb un amortiment Zoom Air i una llengüeta ultraenconxada, que a més inclou una butxaca per desar els teus bàsics. Hem dit ja que pots combinar com vulguis els cordons blaus, roses i blancs? Gaudeix d'un look increïble i inclusiu que és fàcil de portar.

Codi del producte: DR4876-100