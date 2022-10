NOCTA, la col·lecció per al col·lectiu, ha arribat. Els dissenys entallats reten homenatge a l'esport, però es basen en les persones que van pel carrer, en constant moviment, i que necessiten bàsics funcionals, còmodes i elegants per al dia a dia.



Els models intemporals i les línies de disseny reprodueixen l'evolució de Nike al llarg dels anys. Per a aquest llançament, la gamma de colors en negre i daurat universitari, atrevida i característica, causa una primera impressió inoblidable. La combinació de detalls funcionals i cosmètics, com els rivets reflectors i els logotips Swoosh bisellats de la col·lecció, afegeixen tocs subtils i distintius que combinen perfectament. Totes les peces incorporen els símbols de NOCTA i l'esperit de la nit.