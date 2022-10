179,99 €

Les Nike x sacai VaporWaffle, una fusió de les Nike Vaporfly i les Pegasus clàssiques del 1983, fusionen dues icones per representar el passat i el futur de Nike Running com només sacai ho pot fer i creen un look pensat per desafiar els límits. Aquesta vegada, les VaporWaffle tornen en gammes de colors monocromàtiques i detalls variats. La base de nylon negra es combina amb revestiments d'ant i pell de color Off-Noir. La llengüeta doble inclou els dos tons per impulsar el teu estil. El look neutre i destacat de les VaporWaffle es completa amb una sola exterior de goma per crear un model perfecte per al dia a dia i per a qualsevol conjunt que et puguis imaginar.

Codi del producte: DD1875-001