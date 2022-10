CACT.US CORP i Nike han unit forces per oferir-te una versió superadaptable d'una jaqueta tècnica confeccionada amb fibres de polièster reciclat almenys en un 75 %. Inclou GORE-TEX per mantenir la transpirabilitat i una caputxa extraïble amb folre de Polartec® per oferir calidesa. Forma part d'una col·lecció pensada per a la imprevisibilitat de les exploracions quotidianes.

La butxaca està dissenyada per bloquejar els senyals que rep o emet el mòbil. Si portes el telèfon a la butxaca, és possible que et perdis trucades o missatges importants o que es desconnectin dispositius que hi estaven vinculats.