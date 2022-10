Aleli May, una artista multidisciplinària originària de Los Angeles (EUA), no ha arribat al cim per casualitat: sempre s'ha mantingut fidel als seus orígens, i els resultats que ha obtingut en diversos àmbits parlen per si mateixos. Ara, aquesta model i estilista famosa internacionalment col·labora amb Jordan per crear una col·lecció càpsula inspirada en les seves experiències a l'equip d'animadores de l'institut, on Aleali va guanyar confiança i va descobrir la importància de l'expressió personal, la comunitat i el lideratge.