Les ISPA Link, amb només dues peces, gens de cola i amb molta comoditat, canviaran la nostra manera de veure les sabatilles. Cada parell, fabricat amb components entrellaçats i seguint la filosofia de disseny circular de Nike, es crea amb la intenció d'utilitzar el menor nombre possible de materials. Però no et preocupis, fins i tot amb aquest disseny més senzill, la sensació sota el peu és de comoditat màxima. El peu descansa a sobre d'una entresola d'escuma molt suau. La part superior de teixit Knit transpirable crea un ajust com el d'un botí que abraça el peu a cada pas. Ves fent camí, que és tan senzill com fer un pas rere l'altre. I quan no et facin el servei, no cal llençar-les: porta-les a una Nike Store per ajudar a ampliar la seva vida útil.

Codi del producte: CN2269-003