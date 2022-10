Les Air Force 1 tenen una gran influència en la cultura global de les sabatilles i en la marca CLOT. L'any 2009, el disseny d'aquest model clàssic va apostar per la idea de la seda, un producte clau que va connectar Orient i Occident a l'antiguitat. Així va ser com van néixer les Air Force 1 "1World" de Nike i CLOT. Per tal de fer destacar la part superior exclusiva amb pell negra i estampats de seda gravats amb làser, aquestes sabatilles incorporaven una segona capa de seda que es podia retirar per mostrar la pell de sota. Les dues marques van preparar una capsa de regal emblemàtica de l'Any Nou xinès per a aquest model per tornar a retre homenatge a la cultura tradicional oriental.