109,99 €

Les Dunk, abans de consolidar el seu estat com una icona urbana i un disseny bàsic de skateboard, van començar el seu viatge a la pista de bàsquet d'una universitat. El disseny es va fer famós l'any 1985 quan va debutar amb una combinació de colors de conjunt amb els programes universitaris. Ara, tornen amb un grapat d'aquests colors dels equips tan apreciats per commemorar el 35è aniversari del model. Aquesta edició combina una part superior de pell en blanc neutre amb revestiments de color blau reial universitari. Aconsegueix aquesta versió elegant d'un disseny intemporal per gaudir d'un bocí d'història als peus.