109,99 €

Tornen les Dunk High en una versió dissenyada per als aficionats del Michigan. El model està inspirat en un dels programes esportius universitaris més antics i presenta elements Dunk clàssics com ara una part superior ultralleugera de pell de plena flor, l'estructura de les originals i una llengüeta de malla per oferir una comoditat i una qualitat excel·lents. Si t'enfrontes amb els teus rivals, la combinació de colors en blau i blat de moro deixarà ben clar a quin equip dones suport.