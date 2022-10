Nike col·labora amb l'equip de UNION de Los Angeles per celebrar el 50è aniversari de les Cortez i reinventar-les per representar la diversitat cultural d'aquesta ciutat. Les sabatilles s'actualitzen amb detalls subtils però impactants, com ara els reforços de teixit Woven, els revestiments d'ant gruixuts i la puntera de goma, per retre homenatge a la llarga història d'aquesta icona a Los Angeles i l'energia dels habitants de la ciutat. L'entresola d'escuma Crater i la sola exterior Nike Grind, totes dues confeccionades amb material Nike Grind almenys en un 10 %, aporten una nova perspectiva per a la generació actual, alhora que l'aspecte general de les sabatilles es manté fidel al disseny original del 1972.

Codi del producte: DR1413-200