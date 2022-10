Preu no disponible

Les Nike x Off-White™ Blazer Low, que es mantenen fidels a la gran diversitat i la visió oberta que tenia Virgil Abloh a l'hora de desenvolupar i modificar productes, presenten una estètica multidisciplinària i multiesportiva. Abloh va explorar els arxius de Nike i es va inspirar en els models més llegendaris de bàsquet, skateboarding i trail running per reinventar els dissenys i les característiques des d'una nova perspectiva.

L'estètica característica d'aquestes Blazer Low, que fusionen inspiracions de diversos esports i models, destaquen la visió present en els dissenys d'Abloh. Mitjançant sessions de dissenys col·laboratives i missatges de text (una forma de treball per la qual Virgil sentia passió) amb l'equip de disseny de Nike, Abloh es va centrar en "barrejar llenguatges per crear un disseny exclusiu", emfatitzant el que passa quan s'uneixen de forma inesperada diferents elements que no tenen relació. Abloh i el seu equip van dur a terme aquest procés tan elaborat mitjançant una peça al taló de poliuretà termoplàstic que destaca a la part superior de les Blazer Low i que, a més, es va desenvolupar a partir de la forma clàssica del taló de les Air Terra Humara. Durant les sessions de disseny, per aconseguir el toc innovador que Abloh volia, va preguntar: "Podem fusionar les característiques reals de les Humara amb la sola vulcanitzada?" Amb aquest entusiasme per poder obrir el disseny a noves oportunitats, es van poder crear noves possibilitats que, finalment van donar com a resultat les Off-White™ Blazer Low.

Els detalles que completen el disseny de les Nike x Off-White™, inclouen els cordons atrevits sobreposats, la veta amb disseny Swoosh, la llengüeta d'escuma visible i les perforacions, per aportar un toc pràctic i personalitzat a unes sabatilles dissenyades amb la confecció, el coneixement i la passió d'un expert que sempre ha trencat els límits.

Codi del producte: DH7863-001