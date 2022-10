Les Air Max Penny, que reten homenatge a la icona del bàsquet Penny Hardaway, són gairebé una reproducció exacta del model original dels 90 (que va ser el seu primer model exclusiu). Des de l'Swoosh brillant fins als rivets d'ales als laterals, els detalls autèntics proporcionen un gran estil retro. L'ant de color Photon Dust actualitza el look, mentre que la sola exterior en Coconut Milk i la unitat Air a joc hi afegeixen una estètica perfecta per al dia a dia. A més, l'amortiment Air proporciona una comoditat de campionat que has de provar en primera persona.

Codi del producte: DX5801-001