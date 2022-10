Les Air Max 90, dissenyades per Tinker Hatfield i pensades per a una nova dècada, representen el fenomen de l'Air visible i porten el disseny de les sabatilles a un nou nivell. Aquesta icona de la cultura de les sabatilles, homenatjada per corredors i amants de les sabatilles, oferia més amortiment, més flexibilitat i més connexions culturals, i va trobar un lloc especial en l'àmbit musical underground del Regne Unit.

Les The Ten: Nike Air Max 90 mostren el que hi ha sota cada parell que ha trepitjat el carrer amb una expressió desconstruïda que allibera l'energia inclosa en la silueta.