150,00 €

Les populars Air Max 90 del 2013 es renoven per celebrar el 30è aniversari del model icònic. El look actualitzat cobra vida amb un estampat Duck Camo, que destaca sobre una base de color infraroig intens. L'homenatge a la versió del 2013 segueix amb l'Swoosh, que està inspirat en la pell de serp. El disseny cridaner combina tots aquests elements amb la confecció renovada de les Air Max 90 per commemorar aquesta ocasió especial.