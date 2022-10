Les Air Max 720 es van dissenyar amb un estil trencador en ment i, en aquesta col·laboració amb Jun Takahashi d'UNDERCOVER, les sabatilles augmenten el seu potencial per desafiar l'statu quo. Les Air Max es van llançar per primera vegada l'any 1987 com a sabatilles de rendiment per al running, però les Air Max 720 adopten un estil diferent, ja que incorporen i augmenten la tecnologia Max Air i converteixen la sola en una unitat Air completament visible amb 6 mm més d'alçada que els models anteriors. Les Air Max 720 són un model còmode per al dia a dia que destaca més que cap altre.



Com que la innovació de les 720 va causar un gran furor, el disseny de Takahashi presenta un lema molt adient estampat a la gran unitat Air de les sabatilles: "We Make Noise Not Clothes" (fem soroll, no roba). A més, també inclouen una entresola amb puntets i el logotip d'UNDERCOVER al taló i a la puntera. La combinació de caos i ordre de Takahashi encaixa perfectament amb un dels models més innovadors de Nike Air.