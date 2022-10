L'any 1990 va suposar un salt endavant per a la línia Air Max gràcies al llançament d'un model que va transcendir ràpidament el seu propòsit original com a sabatilles de running de rendiment. Els més joves coneixeran aquestes sabatilles com les Air Max 90, però després del seu llançament, el disseny es va considerar una evolució de les Air Max originals de 1987 i es van popularitzar com a les Air Max II.

Aquesta edició celebra l'estil intemporal de les sabatilles en recuperar el sobrenom original i recrea la seva primera versió amb molta dedicació als detalls. El disseny inclou l'estructura original, l'entresola ajustada d'escuma, una bossa d'aire encapsulada a l'avantpeu i una goma actualitzada per proporcionar més tracció. El model combina una gamma de colors original blau làser i materials originals com pell sintètica suau i duradora i nylon brillant. A més, les sabatilles arriben amb una capsa Air Maz original i inclou una etiqueta retro d'estil retro.