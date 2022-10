149,50 €

Les Nike x Travis Scott Air Max 270 "Cactus Trails" representen la manera que té Travis Scott de fugir de la realitat a través de la imaginació i d'accedir a un món perfecte per a ell i per als seus seguidors. El disseny presenta una estètica i un look propis dels anys 90, a més d'un estil desgastat. Els tons marrons, torrats i taronges de la capa base pintada de l'escuma visible estan inspirats en els revestiments propis dels models de trail. A més, la gamma de colors recorda l'afició de Travis Scott per l'estil vintage.

L'entresola combina l'escuma Nike React amb una unitat Air de 270 graus al taló. Les onades de la part superior segueixen la forma de les ranures incorporades a l'entresola i el material Fleece a la zona del turmell proporciona un toc suau i còmode. La sola interior i la veta del taló inclouen el logotip Cactus Jack, alhora que la tira de subjecció dels cordons de color retro queda lligada a la veta de la llengüeta. Les sabatilles estan disponibles en talles per a adult, nen/a petit/a i infantil.