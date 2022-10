Enamora't de les Air Max 1 x Kasina. Aquesta col·laboració llegendària ret homenatge a la cultura i la tradició afegint un toc de companyonia al model que va presentar l'Air al món. La part superior, inspirada en els ànecs mandarins ("won-ang" en coreà) que simbolitzen la unitat i l'amor, inclou un ànec brodat, mentre la sola exterior translúcida incorpora un estampat de dos ànecs junts a sota. La textura agradable del pèl de poni i l'ant suau són just el que necessites per fer que cada dia sigui especial. A més, els detalls exclusius, com el clauer d'ànec mandarí i la xapeta Dubrae de fusta, ofereixen un look per destacar.

Codi del producte: DQ8475-001