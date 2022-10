Fa més de 30 anys, les Nike Air Max van transformar la marca (i el món de les sabatilles en general) oferint als usuaris una petita finestra. A través d'aquella finestreta, els usuaris per fi podien veure com funcionava aquella tecnologia revolucionària. L'Air visible acabava d'arribar al món. El model original de 1987 mai no ha passat de moda, té un aire modern inconfusible i natural. L'última combinació de colors en blanc cim, amb un Swoosh en solpostada viu i detalls en verd cinètic, és perfecta per a la primavera.