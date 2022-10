Vols lluir un estil elegant i informal alhora? Aquestes sabatilles tenen lona de cànem, una protecció antifang d'ant i una estètica de crepè a la sola exterior. Tornem a l'any 2004 i rellancem les desitjades Air Max 1 "Crepe Hemp". El look es completa amb tocs de Mint Foam que destaquen contra la part superior de colors Medium Brown i Natural fàcils de combinar, alhora que els materials texturats t'ajudaran a anar per davant de la resta. La sola exterior distintiva amb un acabat elegant i supersuau aporta un aire de sofisticació que no deixarà ningú indiferent. Posa-te-les i que res no t'aturi.

Codi del producte: FD5088-200