El 30 d'agost de 1990, la gira d'estiu de MJ per Europa el va portar a Barcelona per jugar el partit que donava el tret de sortida a la lliga espanyola. Jordan, amb el seu estil clàssic, va jugar el partit amb la màxima intensitat, va canviar d'equip durant el descans, va marcar 37 punts i va col·laborar com a jutge d'un concurs d'esmaixades. Tot això durant el mateix partit. Les noves Air Jordan V tenen els colors de les samarretes que va portar durant aquell partit i inclouen un estampat de mosaic inspirat en l'art urbà de Barcelona. Com a detall final, l'etiqueta de la llengüeta "Air Jordan" està traduïda al castellà.