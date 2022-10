Allez! Allez! Allez! Jordan i el París Saint-Germain tornen a col·laborar, aquest cop en una actualització de les AJ5. La marca "PANAME" (un sobrenom de París) es destaca a la peça, mentre que la sola exterior translúcida arriba amb els logotips del PSG i el Jumpman al taló. Aquest model combina els millors elements de les originals, com els tancaments regulables dels cordons, la pell prèmium i l'entresola icònica en punta, amb el toc sofisticat de la moda parisenca present en elements com l'etiqueta "waxed" del taló per aportar el màxim d'estil a cada trepitjada.

SKU: DX6325-204