Un color pot representar un estil desitjat i un munt d'història, i tenir prou caràcter per definir tot el teu look. Els tocs d'Infrared donen el protagonisme a unes sabatilles que es van llançar per primera vegada el 1989. Aquest color neó elèctric, que es va fer popular gràcies a un altre model clàssic de Tinker Hatfield, es presenta juntament amb diferents tons de gris per oferir una estètica atrevida fàcil de combinar. Les "ales" úniques et permeten cordar-les com vulguis, mentre que els tocs en negre augmenten el contrast i guien les mirades cap als detalls cridaners en Infrared. A més, l'amortiment Air proporciona la comoditat prèmium que t'encanta. Posa't aquestes Air Jordan 4 i deixa que siguin les estrelles.

Codi del producte: DH6927-061