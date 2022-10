190,00 €

Les Air Jordan 3 segueixen sent un dels dissenys preferits de tots els temps arreu del món. Aquest model, si bé ha arribat als prestatges en una sorprenent gamma de materials i colors, gaudeix d'algunes versions més difícils de trobar que d'altres. Aquest és el cas de la majoria dels llançaments exclusius per a jugadors (PE), que s'atorguen als atletes en un grapat d'universitats patrocinades per la marca. Aquest llançament, que s'inspira en una edició especial creada per als atletes de l'alma mater de MJ, presenta un disseny en blanc amb detalls en blau valor. L'estampat d'elefant i l'etiqueta cosida a la sola interior reten homenatge a MJ per aplanar el camí.