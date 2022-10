Potser no ets a temps d'atrapar l'home de gingebre, però almenys tens l'oportunitat d'aconseguir aquesta reedició tan esperada. Les AJ14 "Light Ginger", que recuperen la combinació de colors famosa que es va llançar el 1999, es cobreixen de pell prèmium per oferir un disseny més elevat. La unitat Zoom Air de l'avantpeu i el taló t'aporta l'impuls que necessites per avançar el grup. Continua endavant i aconsegueix aquestes sabatilles, l'últim model exclusiu d'MJ que His Airness va lluir a la pista de Chicago.

Codi del producte: 487471-701