Les Air Jordan XI, que es van llançar per primera vegada el 1995, sempre han cridat l'atenció. El disseny de xarol va començar com una idea poc convencional, però ràpidament es va convertir en un disseny clàssic innegable, una condició que ha mantingut durant més de 20 anys. L'última versió, pensada per als amants de les sabatilles, presenta per primera vegada un perfil de tall baix en tonalitats clàssiques de gris.