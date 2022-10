AIR JORDAN I

NEGRE/OR

160,00 €

L'elegant esquema de colors en blanc i or va aparèixer per primera vegada a les Air Jordan I el 1985. Des de llavors, hem vist versions retro similars que fan referència a aquesta combinació de colors exclusiva de 1985. Ara, més de tres dècades després de la presentació de la línia Air Jordan, el look elegant torna a les Air Jordan I amb un estil que combina els estils de la primera i la segona equipació amb blocs de color.