"Qualitat inspirada en el millor jugador de tots els temps". Aquesta frase resumeix força bé les sabatilles exclusives originals d'MJ, que ara es llancen en una combinació de colors discreta. La pell de color blanc i Stealth és duradora i ofereix una textura agradable, alhora que el logotip clàssic ret homenatge al look que va redefinir el bàsquet i l'estil per al dia a dia tal com el coneixem avui.

Codi del producte: 555088-037