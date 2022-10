159,99 €

Travis Scott, artista de hip-hop i fundador d'una discogràfica de Texas (Houston, EUA), segueix redissenyant les AJ1 Low i torna a portar un look popular al carrer. Aquesta versió, que es manté fidel a la passió de Scott pels tons terrosos i els looks desgastats, incorpora un efecte envellit a l'entresola i hi afegeix cordons de conjunt i revestiments de pell rugosa. La pell de nubuc prèmium i el logotip Cactus Jack a la llengüeta, al taló esquerre i a la plantilla no deixaran ningú indiferent. L'Swoosh girat del revés, que farà que captis encara més mirades, és ja un detall exclusiu dels dissenys de Scott.

Codi del producte: DM7866-162