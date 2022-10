Des que es van crear per primera vegada fa 35 anys, les Air Jordan 1 s'han establert com un model bàsic, i aquesta edició està dissenyada per retre homenatge a aquesta llarga història. Les AJ1 Low OG incorporen un toc nou que posa èmfasi en les característiques clàssiques del model, com ara el logotip en relleu a la veta del taló i el nom de la marca Nike Air en lloc del Jumpman d'algunes edicions més recents. Aquesta versió arriba amb una combinació de colors clàssica en blanc amb detalls en Neutral Grey.