119,99 €

La cultura de les sabatilles de la ciutat de Nova York sovint ret homenatge als dissenys clàssics de manera innovadora. Aquestes Air Force 1 "NYC" en són un exemple clar. L'edició especial presenta una part superior clàssica en triple blanc, logotips Swoosh brillants i l'estructura del model original per retre homenatge a Nova York, al seu gran llegat esportiu i als amants de les sabatilles de la metròpoli americana. Abans de posar-te-les per sortir a explorar la ciutat, fixa't en la sola exterior de goma si necessites indicacions per orientar-te: sempre sabràs com arribar al centre amb aquest model.

Codi del producte: DH5622-100