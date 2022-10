Tens un color preferit? No? No passa res. La sèrie "Colour of the Month" t'ajuda a trobar-lo al mateix temps que ret homenatge a una part poc coneguda de la història de Nike: la sèrie Colour of the Month original, que gairebé va salvar les AF1 de l'extinció l'any 1984. Sí, sí: la reedició d'aquestes sabatilles no estava clara al començament, però les botigues d'equipament esportiu de Baltimore veien com se n'anaven com xurros i van tenir la certesa que les AF1 serien sinònim de moda i cultura urbana. Van demanar combinacions de colors personalitzades per vendre-les a les botigues i… la resta és història. Des de materials impecables fins a la combinació de colors en Pink Gum i blanc, passant pel raspall de neteja incorporat, aquesta edició ens dona una lliçó molt valuosa d'estil per al dia a dia. Quan les portis, no t'oblidis de donar les gràcies als comerciants visionaris de Baltimore que van fer-ho possible.

Codi del producte: DM0576-101