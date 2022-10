Les Air Force 1 "Fresh" pràcticament no envelleixen. La pell suau i texturada ajuda a amagar les arrugues i és fàcil de netejar. El logotip en relleu, que substitueix les etiquetes teixides, es combina amb uns cordons addicionals perquè puguis fer la teva en pau, alhora que la plantilla perforada manté la transpirabilitat i la ventilació. No hi ha cap motiu per no lluir un look completament en blanc.

Codi del producte: DM0211-100