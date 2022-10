209,99 €

Yoon Ahn reinventa les sabatilles de bàsquet clandestines que fa temps que desitges tornar a veure al carrer. Les Air Adjust Force x AMBUSH® combinen una pell de plena flor prèmium amb detalls de les dues marques que ofereixen un aire més elegant, i et permeten desdibuixar la línia entre l'estil per al dia a dia i el luxe de les passarel·les. Hem mantingut el tancament amb veta adherent extraïble de la part mitjana del peu que ha fet llegendari aquest model, que podràs combinar com vulguis per crear un look més atractiu. Pel que fa a la tonalitat, segur que la combinació de colors en Light Madder Root i Burgundy Crush aportarà el toc final perfecte allà on vagis.

Codi del producte: DM8465-800