Les ACG Mountain Fly Low, que són ràpides i resistents i estan a punt per als camins rocosos, arriben en un nou disseny actualitzat de perfil baix. La sola exterior de goma adherent aporta una tracció inspirada en els cingles, alhora que els tacs grossos s'estenen fins als laterals i la puntera per ajudar-te a mantenir l'estabilitat malgrat la pluja i el fang. Com que sabem que t'agrada anar lluny, hem combinat dues tecnologies fantàstiques per oferir-te una comoditat duradora: l'escuma Nike React ultrasuau i l'enfranc extremament lleuger que va des de la puntera fins al taló proporcionen una subjecció i un amortiment increïbles. Que comenci l'aventura.

Codi del producte: DO9334-300