Aquesta versió de les ACG Mountain Fly Low s'actualitza per a la temporada amb un look robust ideal per dominar els camins i que et permet plantar-li cara al mal temps. Estan confeccionades amb una part superior impermeable de la famosa marca GORE-TEX, que proporciona estil per combatre les condicions més adverses de la natura. A més, aquestes sabatilles estan dissenyades per als terrenys abruptes, ja que incorporen una entresola React que aporta elasticitat i comoditat durant tot el dia, i una sola exterior que presenta un patró increïble. Els detalls reflectors, com ara cordons addicionals per al senderisme i la part superior de quadrícula, fan que aquest model ACG sigui ideal per lluir un estil brillant en totes les teves aventures.

Codi del producte: DD2861-002